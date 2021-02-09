Merve Özbey'den birinci yıl paylaşımı: Kızımın babası, evimin direği...

Merve Özbey ve Kenan Koçak Şubat 2020'de nikah masasına oturdu. Pandemiden hemen önce muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı.

Evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutlayan Merve Özbey, düğünde çekilen bu fotoğrafı paylaşıp altına, 'Sakla beni koynunda... Benim senden başka güvendiğim kaç kişi var ki şu hayatta? Kızımın babası, evimin direği... En büyük dileğim... 1 sene olmuş evleneli! Kutlu olsun ilk yılımız... Evimiz sen koksun ve hep s¸en olsun... İyi ki benim oyun arkadaşım olmuşsun... Beni hiç sensiz bırakma..." notunu düştü.

ACIYI DA MUTLULUĞU DA AYNI YIL YAŞADI!

Eylül ayında dört aylık hamile olduğunu açıklayan Özbey güzel haberi, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurdu.

İlk kez bebek sevinci yaşayan ünlü şarkıcı Aralık ayında babasının vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayata veda eden 64 yaşındaki Ahmet Özbey sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze törenine pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan ifade eden Özbey," Şu süreçte beni en çok üzen; eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazlardı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü. Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda hiçbir işi olmadan dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil. İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyorlar bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet