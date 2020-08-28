Merve Oflaz'dan flaş aşk açıklaması
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Merve Oflaz'dan flaş aşk açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda birlikte görüntülenen Merve Oflaz ile Allan Hakko, gazetecilerden kaçmaya çalışırken ilginç görüntüler vermişti. Birlikte olmadıklarını dile getiren çift, önceki gece yine aynı mekanda eğlendi

Merve Oflaz'dan flaş aşk açıklaması
28.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:57

Burcu Esmersoy ile kısa süreli bir aşk yaşayan iş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz günlerde de Survivor yarışmasıyla ünlenen Merve Oflaz ile yakalanmıştı. Bebek Otel'de bir araya gelen ikili, gazetecilerden kaçmaya çalışırken ilginç görüntüler vermişti.

AYNI MEKANDA EĞLENDİLER

Birlikte olmadıklarını dile getiren çift, önceki gece yine aynı mekanda eğlendi. Otelin teras katında eğlenen Hakko'ya eşlik eden Oflaz, çıkışta muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı.

'TESADÜFEN BURADAYIZ'

Aşk sorularına yanıt veren oyuncu, "Aramızda bir şey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" dedi. Bir süre sonra arkadaşları ile çıkan Hakko, "Haberler yanlış, aramızda bir durum yok" dedi.

Merve Oflaz, Allan Hakko ile Bebek Hotel'de görüntülendikten sonra çıkan aşk haberlerine sitem etmişti.

'YILLARDIR ARKADAŞIM'

Yakın bir arkadaşlarının doğum gününde karşılaştıklarını söyleyen Oflaz, "Allan benim yıllardır arkadaşım. Beraber paylaşım yaptığım da oluyor, ayıp ettiler. Zira benim beş yıldır süren bir ilişkim var" demişti. (TAKVİM)

Kaynak: Snob Magazin

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