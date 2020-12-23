Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu
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Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu

23.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:36

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, kanalında yayınladığı ilk fragmanın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı. Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu. Takipçileri Boluğur'a, "Terzi kendi söküğünü dikemez derler Merve" dedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. Boluğur, kanalında yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Merve Boluğur, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

AŞK ÜZERİNE TAVSİYELERDE BULUNDU

Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu.

GÜNDEM OLDU

Merve Boluğur'un videodaki tavırları da yine sosyal medyada gündem oldu.

AŞK HAYATINDA HÜSRANA UĞRAMIŞTI

Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, bu ilişkisinde de hüsrana uğramıştı.

Güzel oyuncu, "Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum" açıklamasında bulunmuştu.

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu
Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu
Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 19:36:15. #1.14#
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