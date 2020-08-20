Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sürpriz ilişkisiyle adından söz ettiren Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Burak Dayı önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezinde kısa süre alışveriş yapan ve daha sonrasında da baş başa yemek yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖZEL HAYAT SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Giydiği derin göğüs dekolteli spor kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, aşk hayatı ile alakalı sorulara esprili yanıtlar verdi. Israrlı özel hayat sorularına dayanamayan güzel oyuncu "Anlatmayacağım tabii ki, hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım, o benim özelim. Bir iş yapıyorum diye her şeyimi anlatacağım diye bir şey var mı? Anlattığım kadarını zaten sayfamda anlatıyorum" şeklinde cevaplandırdı.

EKRANLARA DÖNMEK İSTİYOR

Gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı da sorulan Boluğur. "Var bir şeyler okuyorum. tam kesin olacak diyemem ama ekranlarda olmak istiyorum." diyerek yanıtladı.

Kaynak: Snob Magazin