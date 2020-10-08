Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı
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Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı

08.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:38

Uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Muhabirlerin arkadaşını sormasına aldırış etmeyen Boluğur, koşar adımlarla aracına bindi.

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda otururken gazetecileri fark eden çift, hesabı ödeyip hızlıca mekandan ayrıldı. Uçankuş kameraların yakalanan ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Boluğur, görüntülendiği gençle aynı araca binip oradan uzaklaştı.

CESUR KIYAFETİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cesur kıyafet tercihleriyle tanınan Merve Boluğur, önceki gün bir arkadaşıyla kafede buluşmuş giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle adından söz ettirmişti. Hatta Boluğur'un iç çamaşırsız giydiği elbisesini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar da dekolte olmaz" eleştirisini yapmıştı.

Merve Boluğur'un gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı
Merve Boluğur'un gizemli arkadaşı
Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı
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