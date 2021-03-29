Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı
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Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Serenay Sarıkaya'nın ardından bedava tatil yapmak için otellere mesaj atan Merve Boluğur, herkesi bıktırdı. Maldivler'deki otellerle bile bedava tatil için iletişime geçen Boluğur'un, beklediği olumlu yanıtı kimseden bulamayınca hevesi kursağında kaldı.

Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde dikiş tutturamayan Merve Boluğur, bomba gibi bir iddia ile magazin gündemine geldi.

ÜNLÜLÜĞÜ İŞE YARAMADI

Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'de bedava tatil yapmasının ardından Merve Boluğur, Çanakkale ve Bodrum'daki otellere mesaj atmaya başladı. Bedava tatil için ünlülüğünü ve sosyal medya platformu Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı kimseden bulamadı.

Evinin kirasını da ödeyemediği için ailesinin yanına yerleştiği öğrenilen Merve Boluğur'un bedava yaz tatili planı dönüş yapmayan otelciler sebebiyle kursağında kaldı.

Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı
Damla Çelikli
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