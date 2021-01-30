Merve Boluğur müjdeyi verdi: Elektro pop albüm geliyor
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Merve Boluğur müjdeyi verdi: Elektro pop albüm geliyor

30.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:36
Merve Boluğur müjdeyi verdi: Elektro pop albüm geliyor

Şarkıcılığa merak saran ve bu nedenle Işın Karaca'yla da polemik yaşayan ünlü oyuncu, hazırlayacağı albümle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Elektro pop albüm hazırlıyorum.

Şarkıcılığa merak saran ve bu nedenle Işın Karaca'yla da polemik yaşayan ünlü oyuncu, hazırlayacağı albümle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Elektro pop albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem."

Kaynak: Hürriyet

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