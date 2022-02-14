Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla mest etti - Haberler
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Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla mest etti

Haberler.com - Magazin
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Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğe kaptırarak dans etmeye başladı. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Acemi Cadı dizisiyle tanınan, son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenmeye gitti.

KALKIP DANS ETMEYE BAŞLADI

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları gündem oldu.

Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla olay oldu

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur, Dans, Cinsellik, Magazin, Haberler

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