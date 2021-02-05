Merve Boluğur: Bir kadın ve erkek birbirini tanıma sürecinde bir aydan erken aynı eve girmemeli
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Merve Boluğur: Bir kadın ve erkek birbirini tanıma sürecinde bir aydan erken aynı eve girmemeli

05.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:36
Merve Boluğur: Bir kadın ve erkek birbirini tanıma sürecinde bir aydan erken aynı eve girmemeli

Merve Boluğur'un YouTube kanalına konuk olan Enes Batur, yalan makinesine bağlandı.

Merve Boluğur'un YouTube kanalına konuk olan Enes Batur, yalan makinesine bağlandı. Boluğur'un sorularını yanıtlayan sosyal medya fenomeni, "Beni güzel buluyor musun?" sorusuna "Evet buluyorum. Acemi Cadı'yi izlerken bayağı yükselmiştim sana" yanıtını verdi.

Batur, "Kendini yakışıklı buluyor musun" sorusunu "Son zamanlarda evet. Spor yapıyorum. Boşuna mı yapıyoruz yani. Karımın da vücudu iyi olsun isterim. Ama bir kadında beni en çok etkileyen şey zekasıdır" şeklinde yanıtladı.

Enes Batur, Merve Boluğur'un YouTube kanalına neden katıldığını şu sözlerle özetledi:

"Çok değişik bir kafa yapın olduğunu hissettim. İnsanların anlayamadığı şeyler onlara değişik gelir. Ben seni anlıyorum ama bazı şeylerin çok karışık geliyor."

TANIŞMA SÜRECİNDE

AYNI EVE GİRMEMELİ

Sohbet sırasında kadın ve erkeğin tanışma süreciyle ilgili konuşan Merve Boluğur, "Bir kadın ve erkek birbirini tanıma sürecinde bir aydan erken aynı eve girmemeli. Dışarıda buluşmaları lazım. Cinselliği ön planda tutan erkeklerde 'Merhaba' dediği insanı hemen eve davet etme durumu var. Bu durum hoş değil" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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