Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri "Aura, saç rengi, ses tonu" diye sıraladı.

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
15.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:31

Geçtiğimiz günlerde komedyen Şahan Gökbakar ile 'puzzle' polemiği yaşayan Merve Boluğur, merak edilenlerini anlattı. Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı.

"YKS ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR" SORUSUNA İDDİALI CEVAP

Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.

Karantinayı üniversite sınavlarına hazırlanmak için ders çalışarak geçiren oyuncu, bir takipçisinin "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" şeklinde yanıtladı.

"TABLO GİBİYİM"

Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu belirten Merve Boluğur, hayranının "Kendini güzel buluyor musun?" sorusuna, "Tablo gibiyim" dedi.

"Bir dilek hakkı verselerdi acı çeken, hasta olan herkesi iyileştirmek isterdim" diyen oyuncu, "Geçmişe gidebilseydin kendine ne söylerdin?" sorusuna ise "Sakin ol bebeğim" cevabını verdi.

Merve Boluğur, başka bir hayranının, "Güçlü olmak nedir? Nasıl güçlü olunur?" sorusuna, "Sürü psikolojisiyle hareket etmeyip, güçlü bir irade sahibi olup duygularını yönetebilme becerisidir" şeklinde yanıtladı.

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Magazin
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Magazin
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Magazin
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Magazin
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Magazin
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Magazin
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya...
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Ebru Şallı Sinan Özen Türkan Şoray
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Karar Haziran İngiltere Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 23:06:22. #1.14#
title