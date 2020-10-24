Merve Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı
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Merve Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

24.10.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:30
Merve Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

DİYARBAKIR'da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla vurulan Merve Aslan(24)'ın öldürülmesinde azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DİYARBAKIR'da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla vurulan Merve Aslan(24)'ın öldürülmesinde azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

21 Ekim tarihinde Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelerek ablası Merve Aslan'ı 4 kurşunla öldüren ve daha sonra yakalanan Mustafa Aslan'ın ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Merve Aslan'ın eski sevgilisi Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı. Daha önce de 2 kez sevgilisi Merve Aslan'ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever'in, ayrıldığı sevgilisi Merve Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıktı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alınan Orhan Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Burada Diyarbakır'dan gelen polis ekiplerine teslim edilen Orhan Vatansever, uçakla Diyarbakır'a gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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