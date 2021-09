Mertcan Kaya cinayeti sanıkları hakim karşısında

Silivri'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın ölümüne ilişkin tutuklu 8 sanık hakim karşısına çıktı. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Silivri'de 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda sahilde doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında çıkan kavgada Mertcan Kaya (23) bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, kardeşi Metehan Kaya (17) ise yaralanmıştı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaya'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edilen 8 sanık hakim karşısına çıktı. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.

"Sanıklar birbirlerini suçlamaya başladı"

Duruşma sonrası açıklama yapan Kaya ailesinin avukatı Tuncay Kaya, "Mertcan Kaya cinayetinin dosyasının ilk duruşması tamamlanmış durumda. Her sanığın her beyanının takipçisi olacağız. Yani burada özellikle kendilerini suçtan kurtarmak amacıyla sanıklar birbirlerini suçlamaya başladı. Kendileri sanki tesadüfen oradan geçiyormuşlar gibi bir hava verilmeye çalışılmış olsa da biz çelişkili her beyanın arkasındayız. Her beyanın takipçisi olacağız. Onların yalanlarını bir bir yüzlerine vurarak adaletin tecelli etmesini sağlayacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Zaten mahkeme de bu şahısların atılı suçu işledikleri kanaatine varmış olmalı ki hem duruşmayı geç bir tarihe bıraktı hem de Silivri Adliye Kampüsü'nde bizzat getirilerek yapılmasına karar verdi. Tahliye kararı bugün çıkmadı. 8 sanığın 8'i de tutuklu. Biz inşallah maddi gerçek ortaya çıkacak, sanıklar işledikleri fiilin cezasını en ağır şekilde alacaklar. Aile de bizler de vicdanlarımızda bu şekilde rahatlamış olacak kanaatindeyiz "dedi.

"İnşallah başka Mertcanlarımız ölmez"

Mertcan Kaya'nın babası Akın Kaya da, "Bu süreç bizim için zor geçti ama inşallah güzel sonuçlar alacağız. İstediğimiz sonuç bir nebze çıkmasa da ama ağır ceza alacakları kanaatine vardık. Süreci bekleyeceğiz. İnşallah başka Mertcanlarımız ölmez, tek temennimiz bu. Destek veren tüm STK temsilcileri, eş dost ve arkadaşlarımıza bu süreçte bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Türk adaletine güveniyoruz"

Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu Başkanı Serkan Kaya süreci en başından beri takip ettiklerini belirterek, "Bizler de STK temsilcileri olarak adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Biz hiçbir zaman suçsuzun alınmasını istemediğimiz gibi suçluların da gerekli cezayı almadan adaletin tecelli etmeyeceğine inanıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah başka Mertcanların canı yanmaz, emsal bir karar olmasını istiyoruz. Çünkü burada 8 kişinin saldırısı söz konusu. Ancak bu kişilerin alabileceği en ağır ceza bizlerin vicdanlarını rahatlatır. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Destek veren tüm hemşehrilerimize, tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

"Ailenin yanındayız"

Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Demir de tüm STK'lar olarak ailenin yanında olduklarını belirterek, "Avukatımıza, dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'daki STK'larla hep beraber ailenin yanındayız ve adaletin de mutlak tecelli edeceğine inanıyoruz. Ailenin yanında olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL