Mert Vidinli kim? Mert Vidinli ne iş yapmakta?
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Mert Vidinli kim? Mert Vidinli ne iş yapmakta?

Mert Vidinli kim? Mert Vidinli ne iş yapmakta?
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Mert Vidinli ismini son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Özellikle İstanbul'da yapılan etkinliklerde adını duyduğumuz işletmeci Mert Vidinli kim? Mert Vidinli ne iş yapmakta? Mert Vidinli kaç yaşında,, nereli?

Mert Vidinli ismini son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Özellikle İstanbul'da yapılan etkinliklerde adını duyduğumuz işletmeci Mert Vidinli kim? Mert Vidinli ne iş yapmakta? Mert Vidinli kaç yaşında,, nereli?

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

Aslen Ankaralı olup bürokratik bir ailede büyüyen Mert, eğitimini turizm okuyarak tamamlıyor. Bodrum ve İstanbul'da Emre Ergani'nin işletmelerinde başlayan bu serüven, İzzet Çapa'nın ekibine transfer olmasıyla devam ediyor. Sonrasında yolu Metin Fadıllıoğlu ile kesişiyor. Yeme içme sektörünün en önemli üç profesyonel isminin deneyimlerinden faydalanarak işletmeciliğe devam eden Mert Vidinli, bir yandan da bir çok dergi ve dijital haber sitelerinde yazılar yazıyor. Yaklaşık beş yıldır Ulus 29 ve Fenix'in işletmesini yapıyor, aynı zamanda Günaydın'da da bir köşesi var. Mert, sempatik tavırları ve güçlü ilişkileriyle çok kısa bir sürede eğlence dünyasının aranan ismi oldu.

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Mert Vidinli kim? Mert Vidinli ne iş yapmakta? - Haberler
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