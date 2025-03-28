Mert Ramazan Demir nerede askerlik yapacak?

Ekranların sevilen yüzlerinden Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte, Demir'in bir süredir planladığı askerlik süreci de netlik kazandı. Genç oyuncunun, vatani görevini bedelli askerlik kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapacağı öğrenildi.

'FERİT' KARAKTERİNE SON KEZ HAYAT VERDİ

Demir, dizide canlandırdığı 'Ferit Korhan' karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmış, enerjisi ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Ancak her hikâyenin bir sonu olduğu gibi, 'Yalı Çapkını' da ekran macerasını tamamladı. Final kararı sonrası gözler, başarılı oyuncunun kariyerindeki yeni adımlara çevrilirken, ilk durağının askerlik olacağı ortaya çıktı.

MERT RAMAZAN DEMİR NEREDE ASKERLİK YAPACAK?

Dizinin final çekimlerinin ardından set ekibiyle vedalaşan Mert Ramazan Demir, çalışma arkadaşlarına anlamlı hediyeler vererek veda etti. TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programında konuşulan iddialara göre, oyuncu 3 Nisan'da Hatay İskenderun'da bulunan birliğine teslim olacak.