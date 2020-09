Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyizANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, yeni sezon fikstürünü değerlendirirken, "Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Fikstürde Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la maçlarımız var.

Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz ANKARA, (DHA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, yeni sezon fikstürünü değerlendirirken, "Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Fikstürde Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la maçlarımız var. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz" dedi. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik patronu Mert Nobre, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampını değerlendiren genç teknik direktör, tesislerdeki olumlu atmosfere dikkat çekerek, "Yaklaşık 21 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tüm grup inanılmaz çalışıyor. Çalışkan bir takıma sahibiz. Yeni oyuncular da geliyor. Herkes form olarak yüzde 100 değil. En az bir iki haftaya daha ihtiyaç var yüzde 100 form için. Ama futbolcuların performansından çok mutluyum. Tesislerde atmosfer ve hava çok iyi" diye konuştu. Nobre, genç oyuncuların performansı için ise "Bizim genç oyuncularımız çok kaliteli. İki forvetimiz Baran ve Gökhan, Arda, şu an milli takımda olan Berat ve İlker... Genç oyuncularımızın hepsinin kalitesi iyi. Bu karışım çok önemli. Tecrübeliler ve genç oyuncuları birleştiriyoruz. En kısa zamanda 4-5 genç oyuncuyu ilk 11'e yerleştirmek istiyoruz" dedi. Sezonun ilk dört haftalık periyoduna da değinen Nobre, her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçleri olduğunu söyledi. Mert Nobre, "Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Eksiklerimiz var pozisyonlarda ama ben mutluyum takımın gidişatından. Fikstürde Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la maçlarımız var. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz. Hiçbir farkımız yok" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA