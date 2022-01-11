Mert Kılıç "Eşimin oyunculuğuna hayranım"

Birlikte Cafe Bravo'da kahve molası veren çift, daha sonra Alışveriş merkezi içerisinde VDR mağazasından alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası gazetecilerle sohbet eden ikiliden Mert Kılıç, yakın zamanda eşi Aslıhan Güner'in de rol aldığı 'Komutan' filminin vizyona gireceğinin müjdesini verdi.

Kılıç; "Komutan filmi yakın zamanda vizyona girecek. Pandemiden dolayı gecikmeler yaşadık o nedenle biraz zaman aldı çalışmamız. Heyecanla bekliyoruz bizim için güzel bir çalışma oldu. Sevgili eşimde rolünü çok iyi sergiledi. Oyunculuğuna hayranım zaten" dedi. Aslıhan Güner'in neon renklerdeki kış kombini ise görenlerin dikkatini çekti.

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