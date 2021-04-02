Mert Armağan kimdir?
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Mert Armağan kimdir?

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Mert Armağan kimdir?

Sosyal medyada pek çok videosu yer alan isimlerden biri olan Mert Armağan hakkında Mert Armağan kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Youtube kanalı bulunan ve pek çok röportajına denk gelinen Mert Armağan kaç yaşında? Mert Armağan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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Mert Armağan kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. Yaptığı açıklamalar ve yer aldığı röportajlarla geniş kitleler tarafından izlenen Mert Armağan sosyal medya hesapları nelerdir?

MERT ARMAĞAN KİMDİR?

Mert Armağan, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 100 bin takipçisi olan Twitter hesabını 2014 yılında açtı.

110 binden fazla abonesi olan Youtube kanalını ise 2018 yılında açtı. Pek çok sokak röportajının olduğu kanalında 16 milyondan fazla görüntülemesi bulunuyor.

Yaptığı sokak röportajlarıyla gündeme gelen isim, siyaset dünyasına dair açıklamaları da yer alıyor.

Instagram hesabını mertarmagan kullanıcı adıyla kullanmakta.

Twitter hesabını ise MertArmagan53 kullanıcı adıyla kullanmakta.

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