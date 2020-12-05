Mersinliler kısıtlamaya uydu
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Mersinliler kısıtlamaya uydu

05.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:52
Mersinliler kısıtlamaya uydu

MERSİN'de cadde, sokak ve meydanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kaldı.

MERSİN'de cadde, sokak ve meydanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile dün saat 21.00'de başlayan, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı kent merkezindeki Kuvayı Milliye Caddesi ve balık pazarı gibi bölgeler sessizliğe büründü. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, polis ekipleri, birçok bölgede uygulama noktası kurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 kentteki vaka oranlarının yüzde 100 artış gösterdiğini açıklamıştı.


Mersinliler kısıtlamaya uydu
Mersinliler kısıtlamaya uydu
Mersinliler kısıtlamaya uydu
Mersinliler kısıtlamaya uydu
Mersinliler kısıtlamaya uydu
Mersinliler kısıtlamaya uydu
Mersinliler kısıtlamaya uydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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