Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
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Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor

22.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:53
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadınlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadınlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor.

İlçeye bağlı Kelahmet Mahallesi'nde odun ateşinde saç ekmeği yapan kadınlar hem yardımlaşıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Çoğu akraba olan kadınlar, kışlık ekmek ihtiyacını karşılamak için güneş doğmadan hamur yoğurmaya başlıyor. Hazırladıkları hamurları oklavayla açarak inceltip, sac üzerinde pişiren kadınlar bir yandan da sohbet edip, kahvelerini içiyor. Kadınlar, hazırladıkları ekmekleri kış boyu tüketilmek üzere muhafaza ediyorlar.

'SABAH 6'DA PİŞİRMEYE BAŞLIYORUZ'Çocukluğundan beri kışlık ekmek yaptığını söyleyen Derya Özbozkurt, "Geleneksel olarak yaptığımız bir iştir ekmek yapmak. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak koronavirüse karşı önlemler aldık. Maske taktık, sosyal mesafemizi koruduk. Komşularımız ve akrabalarımızla beraber kışlık ekmeğimizi yapıyoruz. Gece dört buçukta kalkıp hazırlığımızı yaptık. Sabah altıda pişirmeye başlıyoruz. Gün boyu süren ekmek yapımı zor ancak yemesi kolay, sade, sağlıklı ve doğal. Kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz" dedi.

'AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'Normal ekmeği kışın tüketemediklerini söyleyen Özlem Koçak ise, "Kış için ihtiyacımız olan miktarda ekmeğimizi birlik beraberlik ve sohbet içinde yaparız. Yöresel geleneğimizi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Ekmekler aylarca bayatlamadan kalıyor. Yenmek istendiğinde ise üzerlerine su serpiştirilip ıslatıldıktan sonra yeniyor. Kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu.

Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülhan DEMİRCİ

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