Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Mersinli

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, jandarma ekipleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulundu Mersin'de 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali...

01.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:06
Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, jandarma ekipleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulundu

MERSİN - Mersin'de 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulunarak oldukça anlamlı ve örnek bir davranışa imza attı.

Merkez Toroslar ilçesi Çavak Mahallesi'nde çiftçilik yaparak zor şartlar altında yaşamını sürdüren 69 yaşındaki 4 çocuk babası Ali Soy, 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmasının kısıtlı olmasından dolayı jandarma ekiplerini telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına imkanları ölçüsünde destek olmak istediğini bildirdi. Yaşlı adam, talebi üzerine eve gelen jandarma ekiplerine 200 TL vererek, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağış yapmak istediğini söyledi.

Jandarma ekipleri, çiftçi Ali Soy'a gösterdiği örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek verdiği parayı kampanya hesabına yatırıp dekontunu da yaşlı adama teslim etti.

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı Haber
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti Haber
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Fatura yine garibana çıkacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Fatura yine garibana çıkacak
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kalben Guido Senia Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü
Spor Tamer Tuna Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Polis Nisan
Şu an buradasınız: Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 09:47:55. #1.14#
title