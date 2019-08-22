Mersingücü Topbaşı yaptı

22.08.2019 16:20

2019-2020 futbol sezonunda Mersin 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, seçmelerin yapıldığı idmanlara başladı.

Sporculara karpuz ikram edildiği idmana Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nas da katıldı.

20 branşta faaliyet gösterdiklerini kaydeden ve 2019-2020 futbol sezonunun tüm futbol takımları için hayırlı olmasını dileyen Nas, Eylül ayının son haftasında başlayacak olan Birinci Amatör Futbol Ligi'nde bu sezon amaçlarının süper amatör lige çıkmak olduğunu ifade etti.

Bu hedefe uygun olarak, her maça 3 puan almak için çıkacak, mücadele gücü yüksek, dinamik bir kadroyu oluşturmak istediklerini ve buna göre hareket ettiklerini de ifade eden Ahmet Nas, "Sporda önce ahlak ve maneviyat" ilkesini kendilerine düstur edindiklerini, futbolda küfürsüz ve kavgasız bir sezon yaşanmasını dilediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler