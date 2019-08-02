MERSİN Yaralı sincap koruma altında

Yaralı sincap koruma altında

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan sincap koruma altına alındı.

Topaklı Mahallesi'nde bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir sincabı, ölmek üzere olduğunu görünce durumu Tarsus Belediyesi Hayvan barınağı ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Hayvan Parkı Veteriner ekiplerine teslim etti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sincabın röntgenleri çekildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen hayvan, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacağını bildirildi.

Kaynak: DHA