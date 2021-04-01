MERSİN Toroslar'ın zirvesindeki bin 200 öğrenciye zeka oyunları seti

Toroslar'ın zirvesindeki bin 200 öğrenciye zeka oyunları setiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, satrançtan mangalaya, kızma biraderden denge oyununa kadar zeka oyunları seti, kırsal mahallelerde okuyan bin 200 öğrenciye dağıtıldı.

Toroslar'ın zirvesindeki bin 200 öğrenciye zeka oyunları seti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, satrançtan mangalaya, kızma biraderden denge oyununa kadar zeka oyunları seti, kırsal mahallelerde okuyan bin 200 öğrenciye dağıtıldı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdemli Belediyesi iş birliği yaparak, Torosların zirvesinde yer alan kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler için okulları zeka oyunları setleri ile donattı.

Proje kapsamında, zeytin ağaçları içerinde yer alan Ayaş İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler, açık havada satranç ve denge oyunu ile moral depoluyor. Renkli görüntülerin yaşandığı programda öğrencilerin karşısında rakip olarak, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf açıkyörük yer aldı.

Kentte ne varsa kırsalda da o olması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yapılan çalışma ile kırsalda okuyan öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Tollu, "Ülkemizin aydınlık geleceğini emanet edecek olduğumuz gençlerimizin çok iyi yetişmesi gerekiyor. Özellikle kırsalda bulunan, bir takım sosyal imkanlardan mahrum olan öğrencilerimize, Belediyemiz marifeti ile onların geleceğe umutla bakmaları adına devletimizin tüm imkanlarından en güzel şekilde faydalanmaları adına zeka oyunları dağıtıyoruz. Şu anda kırsalda bulunan 1200 öğrencimize zeka oyunlarını dağıttık. Bu da inşallah gençlerimizin hem düşünme hem de becerilerini geliştirme imkanı sağlayacak. Bizim şiarımız şuydu, kentte ne varsa köyde aynısı olacak. Kente olan imkanların aynısı köylerde de o olacak düsturuyla hareket ediyoruz. Kentte sunulan imkanların, kırsalda ki öğrencilerimize de en güzel şekilde en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü biz aydınlık Türkiye'mizin geleceğini yarın gençlerimize bırakacağız. Gençlerimizin, fikren, zikren bedenen çok iyi yetişmesi lazım. Bununla alakalı Belediye imkanları neyi gerektiriyorsa, elimizden ne geliyorsa gençlerimiz için seferber etmeye hazırız" diye konuştu.

Programa katılan Kaymakam Avni Kula çalışmalardan dolayı teşekkür ederken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğrencilerin hayal kurup tasarlama yapma duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Açıkyörük, "Öğrencilerin düşünmesi, strateji yapması, düşündüğünü uygulamasını ve hayal kurmasını amaçlıyoruz. Bir de düşündükten sonra tasarlaması" diye konuştu.

Pandemi kurallarına uygun olarak eğlenen öğrenciler ise durumdan memnun kaldı. Satrancı sevdiğini ifade eden öğrenciler, zeka oyunlarının gelişimlerine katkı sunacağını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı