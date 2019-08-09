MERSİN TARSUS'TA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ

09.08.2019 13:49

Mersin'in Tarsus ilçesinde metil alkol içtiği iddia edilen 1 kişi tedavi altına alındı.

Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki D.S., aniden rahatsızlanarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk sağlık kontrolü yapılan D.S.'nin 3 gün önce aldığı alkol nedeni ile yaşadığı görme ve bilinç kaybının, metil alkol zehirlenmesi bulguları olduğu şüphesi ile D.S. yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam eden D.S.'nin tedavisi sürerken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Geçtiğimiz ay Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişi metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA