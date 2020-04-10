MERSİN Tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı
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Adanalıoğlu, Akdeniz, Güncel

MERSİN Tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı

Tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımıMERSİN'de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yaklaşık 300 adet gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:14
MERSİN Tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı

Tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı

MERSİN'de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yaklaşık 300 adet gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü'nün işbirliği ile Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yaklaşık 300 adet gıda kolisi ve sağlık paketi ulaştırıldı.

Aralarında Suriyeli işçilerin de yer aldığı tarım işçilerine ulaştırılmak üzere hazırlanan sağlık paketini Uluslararası Göç Örgütü üstlenirken, gıda kolisi, sağlık paketinin paketlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını Büyükşehir Belediyesi yaptı.

İçinde deterjandan şampuana, sabundan kolonya ve ıslak mendile kadar çeşitli temizlik malzemelerinin yer aldığı sağlık paketini Uluslararası Göç Örgütü üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisini hazırlayarak, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte yaptığı bu çalışmalar kentin farklı noktalarında da devam edecek olan belediye, sağlık paketleri ihtiyaç sahibi mevsimlik tarım işçilerinin yanı sıra şehir merkezinde yasayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ulaştırılacak.

MERSİN Tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı

Kaynak: DHA

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