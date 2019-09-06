Mersin tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

06.09.2019 15:55

Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde Ahmet Uzun (49), tamir için indiği kuyuda su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Taşdemir Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan motoru tamir etmek için kuyuya inen Ahmet Uzun, motordan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bahçeye gelen komşuları Uzun'un kuyu kenarında çamaşırlarını görüp aramalarına rağmen bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kuyunun ağzının dar ve derin olması nedeni ile müdahale edemeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mersin'den giden itfaiye ekipleri kuyuya indi. Uzun'un cansız bedeni yapılan çalışmalar sonunda kuyudan çıkarıldı. Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GÜLNAR (Mersin), (DHA) -

Kaynak: DHA