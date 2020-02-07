: Mersin silifke'de ağaçlar çiçek açtı

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:57

Silifke'de ağaçlar çiçek açtı

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde badem ağaçları çiçek açtı. Türkiye'nin dört bir yani soğuk hava ile mücadele ederken, Silifke'nin sahilleri çiçeklerle süslendi.

Özellikle Silifke'nin yaylaları kar ve yağmur seliyle mücadele ederken, sahil kesiminde bahar esintisi olan badem ağaçları çiçeklendi. Çiçekler görselliği ile baharı müjdelerken vatandaşlar da kış gününde açan çiçekleri görünce bol bol öz çekim yaptı.

Kaynak: DHA

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