Mersin Mut'ta sahte içki içen arkadaşların 3'üncüsü de öldü - Haberler
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Mersin Mut'ta sahte içki içen arkadaşların 3'üncüsü de öldü

Mersin Mut'ta sahte içki içen arkadaşların 3'üncüsü de öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesinde, birlikte sahte içki içtiği 2 arkadaşı ölen Mustafa Saratlı (55) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Mut ilçesinde, birlikte sahte içki içtiği 2 arkadaşı ölen Mustafa Saratlı (55) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlçede sahte içkiden ölenlerin sayısı, 5'e yükseldi.

Mut'un Kültür Mahallesi'nde, 15 Aralık'ta, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Eser'in (57) sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Eser'in birlikte alkol aldığı arkadaşları Mecnun Ateş ve Mustafa Saratlı ise fenalaşıp hastaneye başvurdu. Mecnun Ateş de 23 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren Mustafa Saratlı ise bugün hayatını kaybetti. Ayrıca ilçede sahte alkol alan Abdurrahman Öksüz ve Necati Yılmaz da yaşamını yitirmişi.Mut ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı, 5'e yükseldi.


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Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Son Dakika Haberleri

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