Mersin Mezitli'de Kitap Festivali

Mezitli'de Kitap Festivali



MERSİN'in merkez ilçesi Mezitli Belediyesi ve Akan Expo Organizasyon tarafından birincisi düzenlenen Kitap Festivali büyük ilgi gördü.



Viranşehir Parkı'nda düzenlenen açılışa Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yazarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından, okurlar stantları gezerek Tuğba Ünal, Gülçin Akan, Hamit İzol ve Mine Bahçeci gibi yazarlarla bir araya geldi. 20 stantta 40 farklı yazarın kitaplarını inceleme fırsatı bulan okur severler, sosyal medyada ünlenen Tuğba Ünal'a yoğun ilgi gösterdi. Yazarla sohbet edip fotoğraf çektirmek için sıraya giren okur severler, Ünal'a 'Öyküm Sensin' adında deneme kitabını da imzalattı. Başkan Tarhan ve Vali Yardımcısı Yıldızer de Ünal'ın standını ziyaret ederek bilgi aldı.



Festivalde konuşan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'nin kültür sanat şehri olacağına dair bir söz vermiştik. Bugün bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Birincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getireceğimiz kitap festivali de bu hedefimiz doğrultusunda attığımız büyük bir adım. Bir taraftan yayınevlerini kitapseverlerle buluşturuyor diğer taraftan ise birbirinden önemli yazarları Mezitlililerle buluşturuyoruz" dedi.



Her türlü kültür kitabının satış maliyetin altında fiyatlarla sunulduğu festivalde, imza günü ve söyleşiler düzenlenecek. Sevilen yazarların okurlarıyla buluşacağı festival 9 Temmuz'da sona erecek.