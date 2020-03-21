MERSİN Maskeli, dezenfektanlı nikah töreni Maskeli, dezenfektanlı nikah töreniMERSİN'de koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirildi.

Maskeli, dezenfektanlı nikah töreni

MERSİN'de koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirildi. Salona gelen çiftler, şahitler ve nikah memuru maske takarken, nikah öncesi çiftlerin ellerine dezenfektan sıkıldı.

Koronavirüs tehdidine karşı yeni nikah başvuruları alınmazken, önceden gün alanlar ve ertelenmeyen nikahlar önlem altında gerçekleştirildi. Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, Evlendirme Dairelerine başvurduklarında sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını aldı. Alınan tedbir kararına uyan çiftler, nikahlarını davetliler olmadan kıydırmak zorunda kaldı. Çiftlerin yakınları ise salon dışarıda mutlu anlarına eşlik etti. Bazıları ise nikaha gelemeyen yakınları için canlı yayın yaparak, nikahı takip etmelerini sağladı.

DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK

Mezitli Belediyesi Nikah Salonu'nda önlem altında nikah kıydıran Elif Aytekin ve Enes Hüseyin Dinç çifti, tedbir altında da olsa nikahları kıyıldığı için mutlu olduklarını söyledi. Sağlığın daha önde geldiğini dile getiren Aytekin, düğünlerini de ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

SAĞLIK AÇISINDAN DOĞRU BİR UYGULAMA

Nikahları yakınları olmadan kıyılan Gaye Sayın ve Duran Acizoğlu da maske altında evet dedi. Nikahlarının iptal olmamasına sevindiklerini kaydeden Sayın, "Nikahımıza yakınlarımız, arkadaşlarımız giremedi ama sağlık açısında bu şekilde yapılması doğru" dedi. Salona giremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen çiftlerin yakınları da sağlık açısında alınan tedbir kararına saygı duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: DHA