Mersin Kavgacıları Ayırırken Kalp Krizi Geçirip Şehit Olan Polis Toprağa Verildi

Mersin'in Mut İlçesi'nde gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki kavgası sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru 44 yaşındaki Ercan Şimşek, Silifke İlçesi'nde toprağa verildi.



Silifke İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı. Şehit polis Şimşek'in annesi Fatma Şimşek ve ablası Gülcan Zöğ yakınları tarafından teselli edilirken, cenazede gözyaşları sel oldu. 24 yıl önce babasını kaybeden ve bekar olan Şimşek'in 10 gün önce Nusaybin'den geçici görev ile Mut'a geldiği öğrenildi.



Şimşek, cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.