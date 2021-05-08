MERSİN HOBİ İÇİN TAVUS KUŞU BESLEMEYE BAŞLADI, ŞİMDİ TANESİNİ 2 BİN LİRADAN SATIYOR
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MERSİN HOBİ İÇİN TAVUS KUŞU BESLEMEYE BAŞLADI, ŞİMDİ TANESİNİ 2 BİN LİRADAN SATIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kuyruklarını açarak muhteşem bir görsel şölen oluşturan tavus kuşu vatandaşlar tarafından büyük talep görmeye başladı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kuyruklarını açarak muhteşem bir görsel şölen oluşturan tavus kuşu vatandaşlar tarafından büyük talep görmeye başladı. Tavus kuşu yetiştiricisi Fevzi Arslan (52), önce hobi olarak beslemeye başladığı tavus kuşlarının vatandaşlar tarafından büyük talep görmesi nedeniyle ticaretine başlayarak tanesini 2 bin liradan satıyor.

Sülüngiller familyasından olan ve kur yapma döneminde erkeklerin kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenle görenleri etkilediği tavus kuşları, terapi niyetine de insanlar tarafından izleniyor. Renkleri ve kuyruklarının muhteşem görselliği ile vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tavus kuşları, tanesi 2 ila 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

VATANDAŞLARDAN TALEP ARTTI

İlçede 5 yıl önce hobi için bir çift tavus kuşu besleyen Fevzi Arslan, sosyal medyaya yüklediği fotoğrafların ilgi görmesi üzerine ticarete başladı. Tavus kuşu yetiştiriciliğine başlayan Arslan, "Sosyal medyadan ulaşanlar satın almak isteyenler çok oldu ve bir çift tavus kuşundan 10 çift tavus kuşu üretimi yaptım. Yaklaşık 25 yıl yaşayabilen tavus kuşları, zararsız ve kuyruklarının görselliğiyle insanlara terapi yapabilen muhteşem bir varlık. Yeni doğmuş bir tavus kuşunun tanesi 500 lira. Ama 3 yaşına geldiğinde 2 bin liradan satılabiliyor. Bu fiyatlar gelişmişliği ve renklerine göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş geliyor ama yetişemiyoruz. Özellikle beyaz renkli tavus kuşlarına daha büyük talep geliyor. Bizlerde sattığımız tavus kuşları sahiplerine yetiştirme ve bakım konularında bilgi veriyoruz. Özellikle otellerde, sitelerin bahçelerinde ve müstakil evde oturanlar tarafından büyük ilgi gören tavus kuşlarının, gelecek yıllarda her evin bahçesinde olacağını düşünüyorum dedi.

MERSİN HOBİ İÇİN TAVUS KUŞU BESLEMEYE BAŞLADI, ŞİMDİ TANESİNİ 2 BİN LİRADAN SATIYOR
MERSİN HOBİ İÇİN TAVUS KUŞU BESLEMEYE BAŞLADI, ŞİMDİ TANESİNİ 2 BİN LİRADAN SATIYOR
MERSİN HOBİ İÇİN TAVUS KUŞU BESLEMEYE BAŞLADI, ŞİMDİ TANESİNİ 2 BİN LİRADAN SATIYOR
MERSİN HOBİ İÇİN TAVUS KUŞU BESLEMEYE BAŞLADI, ŞİMDİ TANESİNİ 2 BİN LİRADAN SATIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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