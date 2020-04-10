MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı
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MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttıMERSİN'in Tarsus ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tedbirleri nedeni ile yapılan çağrıların ardından evde kalan vatandaşlara, Milli Takımın...

10.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:15
MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tedbirleri nedeni ile yapılan çağrıların ardından evde kalan vatandaşlara, Milli Takımın ve Galatasaray'ın efsane ismi Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe'de gönüllü olarak, kapı kapı dolaşıp gıda paketi dağıttı.

Koronavirüs salgın nedeni ile hastalığının yayılmasını önlemek için çalışmalar sürerek, Tarsus Belediyesi ekipleri her gün 3 mahalleye kuru gıda, yaş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekiplerin gıda yardımını Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, futbolculuk döneminde soğukkanlı oyun stili nedeniyle 'Buz adam' lakabıyla anılan Ergün Penbe katıldı. Daha önce birçok yardım kampanyasında yer aldığını ancak bu şekilde sokak, sokak dolaşıp evlerin kapısını çalarak ilk kez vatandaşlara gıda paketi dağıttı. Karşılarında efsane futbolcu Ergün Penbe'yi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezlerken bu sıkıntılı günlerinde moral buldu.

Tosun Paşa filminin unutulmaz isimleri arasında yer alan Suphi karakteri ile Serferoğluları ailesinin bireyi rolünü oynayan ve Tarsus'ta yaşam süren Yeşilçam'ın emektar artisti Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görüp şaşıranlar arasında yer aldı.

2'nci Lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaparak, "Başımıza musallat olan bu virüs evde kalmayla, uzak temasla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı ancak böyle önleyebiliriz. Ona karşı savaş açtık, bu savaşı kazanmak adına yetkililer ne diyorsa göz ardı etmemek lazım 'Evde Kal' diyoruz. Bizim de bu kampanyada bir katkımız olsun diye geldik, mahalle mahalle dolaşıp gereken ihtiyacı olan insanlara ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum çok duyarlı bir iş sadece burada kalmamalı ülkemizin genelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacı olan insanlar var. Şu zorlu süreçte elimizi taşın altına koyup hep beraber çıkmamız gerekiyor, bunu da başaracağız inşallah" dedi.

Penbe, özellikle futbolun sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde sevildiğini kaydederek, "Böyle zorlu bir süreçte futbolun oynanmaması, herkesin evde kalması hakikaten sıkıcı bir olay ama bu da olabiliyormuş. Bunları da yaşamak varmış ama en az şekilde bunu atlatmak lazım. Galatasaray camiası da biliyorsunuz Fatih Hocamız da bu virüsle baş etti ve savaştı kazandı. Umarım lig başladığı zaman bomba gibi gelirler. 13 yıl Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu olarak tabi ki bu sene de Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyoruz ama önemli olan şu zorlu süreci, koronavirüsü atlatmak. Bence şampiyonluktan çok daha önemli, inşallah ülke olarak en az şekilde bunu atlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

Kaynak: DHA

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MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı
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