MERSİN Erik üreticilerine boylama makinesi verildi

Erik üreticilerine boylama makinesi verildiMERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından erik üretimi yapan 4 kooperatife boylama makinesi desteği verildi.

Erik üreticilerine boylama makinesi verildi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından erik üretimi yapan 4 kooperatife boylama makinesi desteği verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Erik Üretici Kooperatiflerine Erik Boylama Makinesi Desteği Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında Göksu Mahallesi Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, Kurtsuyu Mahallesi Kurtsuyu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, Silifke ilçesi Silifke Erik Üreticileri Birliği'ne ve Toroslar ilçesi Kepirli Korucular Sulama Kooperatifi'ne birer adet olmak üzere toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı. Makineler sayesinde el değmeden boylarına göre hatasız sınıflandırılan erikler artık hem değerinde pazarlanıyor hem de üreticiler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Proje sayesinde erik üreticilerinin kooperatifler aracılığıyla girdi masraflarını düşürerek, yoğun iş gücünü hafifletmek ve ürünün kar marjlarını artırmak hedefleniyor.

Kaynak: DHA