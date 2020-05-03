MERSİN Erik üreticilerine boylama makinesi verildi
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MERSİN Erik üreticilerine boylama makinesi verildi

MERSİN Erik üreticilerine boylama makinesi verildi
03.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:44

Erik üreticilerine boylama makinesi verildiMERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından erik üretimi yapan 4 kooperatife boylama makinesi desteği verildi.

Erik üreticilerine boylama makinesi verildi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından erik üretimi yapan 4 kooperatife boylama makinesi desteği verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Erik Üretici Kooperatiflerine Erik Boylama Makinesi Desteği Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında Göksu Mahallesi Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, Kurtsuyu Mahallesi Kurtsuyu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, Silifke ilçesi Silifke Erik Üreticileri Birliği'ne ve Toroslar ilçesi Kepirli Korucular Sulama Kooperatifi'ne birer adet olmak üzere toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı. Makineler sayesinde el değmeden boylarına göre hatasız sınıflandırılan erikler artık hem değerinde pazarlanıyor hem de üreticiler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Proje sayesinde erik üreticilerinin kooperatifler aracılığıyla girdi masraflarını düşürerek, yoğun iş gücünü hafifletmek ve ürünün kar marjlarını artırmak hedefleniyor.

MERSİN Erik üreticilerine boylama makinesi verildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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