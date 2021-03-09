Son Dakika | Mersin merkezli 3 ildeki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı
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Son Dakika | Mersin merkezli 3 ildeki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı

09.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:42
Son Dakika | Mersin merkezli 3 ildeki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı

Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, eski HDP yöneticisi 4 kişi tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, eski HDP yöneticisi 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, eski HDP Toroslar İlçe Başkanı A.K, eski HDP Akdeniz İlçe Başkanı M.G. ile parti üyesi B.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden, eski HDP Mersin il yöneticisi R.E'ye ev hapsi verildi, eski ilçe yöneticisi A.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, eski il yöneticisi Z.Ö. ile parti üyesi Z.İ. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklanan şüphelilerden eski HDP Mersin İl Başkanı M.I'nın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda aralarında eski HDP yöneticilerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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