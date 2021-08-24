Mersin'de yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
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Mersin'de yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti

Mersin'de yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.

Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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Mersin'de yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti - Haberler
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