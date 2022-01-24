Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi çalışanları sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde kapıda bir şahinin olduğunu gördü.

Ekiplerin ilk kontrolünde kanadından yaralı olduğu görülen kuş, tedavi ve bakımı için Doğu Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine götürüldü.

Kızıl şahin, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

AA - Son Dakika Haberleri

Erdemli Belediyesi, Mersin, Güncel, Haber

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