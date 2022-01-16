Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı - Haberler
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Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, belediye personelinin yaralı bulduğu kedi yavrusu tedavi altına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, belediye personelinin yaralı bulduğu kedi yavrusu tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesinde görevli Zeynep Vural, bir aracın tekerleğinin altında kedi yavrusu olduğunu fark etti.

Vural, bulunduğu yerden çıkardığı kedinin yaralı olduğunu gördü.

Belediye veterinerlerine teslim edilen yavru, tedaviye alındı.

Veteriner hekim Arzu Çimen, "Cesu" adını verdikleri kedinin arka ayağında çatlak olduğunu ve müdahale ettiklerini belirtti.

Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Mersin'de, belediye personelinin yaralı bulduğu kedi yavrusu tedavi altına alındı.

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