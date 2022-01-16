Mersin'de yaralı bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, belediye personelinin yaralı bulduğu kedi yavrusu tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesinde görevli Zeynep Vural, bir aracın tekerleğinin altında kedi yavrusu olduğunu fark etti.

Vural, bulunduğu yerden çıkardığı kedinin yaralı olduğunu gördü.

Belediye veterinerlerine teslim edilen yavru, tedaviye alındı.

Veteriner hekim Arzu Çimen, "Cesu" adını verdikleri kedinin arka ayağında çatlak olduğunu ve müdahale ettiklerini belirtti.