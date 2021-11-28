Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Haberler
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Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 10 keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 10 keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gaffur ve Hatice Melekoğlu çiftinin 10 gün önce 10 keçisi kayboldu.

Çift, kendi imkanlarıyla çevreyi kontrol ettikleri sırada keçileri bir uçurumda gördü.

Hayvanların kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verildi.

Bölgeye gelen ekipler, 200 metrelik uçurumda mahsur kalan keçileri kurtardı.

Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

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AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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