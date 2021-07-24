Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 01 ZS 654 plakalı otomobil, kırsal Sinap Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Ağaca çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü M.Ö, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Sürücü halata bağlanan sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Fatma Girik Demet Akalın
Spor Ali Koç Volkan Demirel Mostafa Mohamed Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 15:06:48. #1.14#

title