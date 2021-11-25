Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

OSMANİYE (AA) - Toroslar ilçesinde trafo duvarları, Türk kilim motiflerine boyandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan ressam Ertuğrul Çavuşoğlu, Çavuşlu Mahallesi'ndeki Değirmenli Park ile Osmaniye Mahallesi'ndeki Lütfü Oğuzcan Parkı'nda trafo duvarlarını Türk kilim motiflerine boyadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, parklarda kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.???????