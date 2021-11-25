Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı - Haberler
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Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

Toroslar ilçesinde trafo duvarları, Türk kilim motiflerine boyandı.

OSMANİYE (AA) - Toroslar ilçesinde trafo duvarları, Türk kilim motiflerine boyandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan ressam Ertuğrul Çavuşoğlu, Çavuşlu Mahallesi'ndeki Değirmenli Park ile Osmaniye Mahallesi'ndeki Lütfü Oğuzcan Parkı'nda trafo duvarlarını Türk kilim motiflerine boyadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, parklarda kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.???????

Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

Mersin'de trafo duvarları Türk kilim motiflerine boyandı

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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