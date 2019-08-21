Mersin'de trafik kazaları: 7 yaralı

21.08.2019 11:44

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 01 CMD 02 plakalı otomobil D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Bu arada, Erdemli-Ayrancı kara yolu Kösereli Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada da 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA