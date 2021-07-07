Mersin'de trafik denetimleri yapıldı
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Mersin'de trafik denetimleri yapıldı

Mersin'de trafik denetimleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 4 bin 834 araç trafik yönünden denetlendi.

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 4 bin 834 araç trafik yönünden denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla 2-5 Temmuz'da il genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Kontrollerde, 4 bin 834 araç durduruldu, 159 sürücünün sürücü belgesi geri alındı, 76 araç trafikten men edildi.

Ekiplerce, toplamda 1539 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.

Mersin'de trafik denetimleri yapıldı
Mersin'de trafik denetimleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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