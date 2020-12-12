Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu
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Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

12.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:52
Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde tırla yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan ve denizde arama çalışması başlatılan sürücünün cesedine ulaşıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tırla yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan ve denizde arama çalışması başlatılan sürücünün cesedine ulaşıldı.

Atayurt Mahallesi Altınorfoz mevkisinde dün akşam yol kenarındaki bariyerlere çarpan 27 VS 025 plakalı tırın sürücüsü Emin Topal'ı (58) arama çalışmaları, gece verilen aranın ardından günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Bu sırada bir vatandaşın Arkum Mahallesi Maliye Tesisleri sahilinde bir erkek cesedi olduğunu bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye gitti. Cesedin Emin Topal'a ait olduğu belirlendi.

Topal'ın cesedi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki kazanın ardından kaybolan sürücü, bir görgü tanığının sesinin denizden geldiğini söylemesi üzerine ekiplerce bölgede aranmaya başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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