Mersin'de taksi ile cip çarpıştı: 4 yaralı MERSİN'in Erdemli ilçesinde ciple çarpışan taksi, kanala düştü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ciple çarpışan taksi, kanala düştü. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli'ye bağlı Tömük Mahallesi yakınlarında D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden S.H.H'nin kullandığı 33 MA 8779 plakalı cip, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.S.G.'nin kullandığı 33 T 1522 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksi, yol kenarındaki kanala düştü. Kazada, araç sürücüleri ile cipte bulunan G.H. ve F.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA