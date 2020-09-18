Mersin'de taksi ile cip çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de taksi ile cip çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ciple çarpışan taksi, kanala düştü.

Mersin'de taksi ile cip çarpıştı: 4 yaralı
18.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:13

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ciple çarpışan taksi, kanala düştü. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli'ye bağlı Tömük Mahallesi yakınlarında D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden S.H.H'nin kullandığı 33 MA 8779 plakalı cip, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.S.G.'nin kullandığı 33 T 1522 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksi, yol kenarındaki kanala düştü. Kazada, araç sürücüleri ile cipte bulunan G.H. ve F.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mehmet DOĞANER
Mehmet DOĞANER
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Erol Mütercimler
Magazin Alişan Deniz Akkaya Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Adem Büyük Fatih Terim Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de taksi ile cip çarpıştı: 4 yaralı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 17:19:03. #1.15#
title