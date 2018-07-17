Mersin'de Şüpheli Paket
Mersin'in Silifke ilçesinde yola bırakılan şüpheli paketten gemilerde kullanılan takip cihazı çıktı.
Mersin'in Silifke ilçesinde yola bırakılan şüpheli paketten gemilerde kullanılan takip cihazı çıktı.
İlçeye bağlı Atakent Mahallesinden geçen D-400 karayolunun refüjünde şüpheli bir paket gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yeri güvenlik çemberine alınıp yol trafiğe kapatılırken, arama köpeği "Olta"nın eşlik ettiği bomba imha ekibi şüpheli paketi inceledi.
İçerisinde patlayıcı olmadığı anlaşılan paketten gemilerde kullanıldığı değerlendirilen arama takip cihazı çıktı.