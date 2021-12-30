Sulama kanalına düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin Tarsus ilçesinde, düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin Tarsus ilçesinde, düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanağa Mahallesi'ndeki sulama kanalından köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu.
Bölgeye giden ekipler, sulama kanalına düşen köpeğin mahsur kaldığını belirledi.
Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanala inen ekipler, köpeği sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Tarsus Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpek, tedavi altına alındı.