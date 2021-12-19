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Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu

Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde bir su kanalında kadın cesedi bulundu.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir su kanalında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi Cezaevi Yolu Kanal Caddesi santral mevkiinde bir kadının kanala düştüğü bilgisi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı dalgıç ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu su kanalına düşen kadının cesedine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin, 48 yaşındaki Durşen Ç.'ye ait olduğu belirlenirken, kadının kanala kendisinin atladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - MERSİN

Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu

Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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