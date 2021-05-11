Mersin'de soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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Mersin'de soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

Ahşap kasaların tutuşmasıyla kısa sürede deponun büyük kısmına ve çevredeki fidanlara yayılan yangını, ekipler uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangın, depoda hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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