Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı
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Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı

Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar, Mezitli ilçesinde engelli bireylere yönelik rampanın da bulunduğu Soli Pompeipolis Parkı içerisinde oluşturulan plajda denize girdi, güneşlendi.

Bazı vatandaşlar dai plaj yakınındaki gölgelik alanlardaki masalara oturarak serinlemeye çalıştı.

Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı
Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı
Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı
Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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Mersin'de sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı - Haberler
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